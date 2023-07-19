Росіяни атакують Куп’янський напрямок, ворог кинув на ці задачі величезну кількість військ.

Про те, що під Куп’янськом важко і ситуація складна кажуть і бійці ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон» розповів, що перемоги за добу не буде.

«Про Куп‘янськ - там досі важко. Треба сприймати реальність, а не слухати тих, хто каже, що ми там за добу перемогли. Ні, поки наші там в обороні і ситуація складна…», - повідомив боєць.

Захисник також висловився, що не вірить у те, що ворог дійде до Куп’янська.

«І знаю хто і як з наших там працює, щоб цього не сталося», - зазначив «Бахмутський демон».

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ворог засередив на Лимано-Куп’янському напрямку дуже потужне угруповання, більше ста тисяч особового складу.

«На піку кількості в Афганістані радянські війська мали 120 тисяч», - зазначав Череватий.

Ворог сконцентрував десантні підрозділи, свої найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська та інші сили. Таким чином ворог намагається прорвати оборону.

Удари окупанти не припиняють.

Додамо, тим часом прокурори документують наслідки чергових обстрілів Харківщини з боку зс рф.

За даними слідства, 18 липня окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Отримали поранення 72-річний чоловік та жінка 68 років.

Ввечері 18 липня та зранку 19 липня ворог обстріляв Куп‘янськ - пошкоджено житлові будинки.

«За попередніми даними, російські військові обстрілювали Куп’янщину з артилерії та РСЗВ», - повідомили в прокуратурі.

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Крім того, Politeka.net писала, що окупанти влупили по Україні "калібрами" і "Оніксами".