Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя прекращение россией «зернового соглашения» и атаки на украинские порты.

«Зерновая договоренность важна для Путина. Более того, она ему нужна. Это возможность торговаться с Западом и Турцией по вопросам, не относящимся к агросфере. И вообще возможность торговаться. А вот любая работающая конструкция без России для Путина выглядит как ужас, ведь это покажет, что в Черном море его умножили на ноль и геополитическое влияние РФ в части Черного моря стремится к нулю», - отмечает Климкин.

Дипломат подчеркнул, что это уже не о слабости, а о геополитическом упадке в критическом для российских оккупантов регионе. Поэтому Кремль нанесет новые удары, пытаясь предотвратить зерновой или иной экспорт без его согласия.

«Рост угроз приведет к росту страховых премий и компенсаций, это хорошо понимают в Москве. Путин очень хотел бы "продать" продление зерновой договоренности Эрдогану. У него есть о чем с ним говорить. Он также понимает, что китайцам прекращение совсем не нравится. Поэтому он постарается договориться», - предполагает Павел Климкин.

В свою очередь, Запад неоднократно осудил прекращение «зернового соглашения», но никаких реальных действий пока никто не увидел.

«А значит, как думает Путин, у Запада нет воли действовать жестко и/или хочет договориться. Ведь Запад понимал, что Путин не продлит зерновую конструкцию, поскольку он хочет показать себя не слабаком внутри РФ и получить хоть что-то в смысле ослабления санкций – они действуют медленно, но их действие начало кусаться. Поэтому ответ на его действия должен быть готов заранее, но его нет и это создает для Путина пространство для геополитического маневра - заинтересованных в продолжении много», - говорит дипломат.

Таким образом, отмечает Павел Климкин, Кремль перешел на новую важную линию.

«Теперь это его война против всех, ведь страдает весь мир и Кремль это осознает. "Пусть всем будет хуже" – теперь это один из принципов российской войны – кто-то поймет это сам, другим мы должны объяснить», - подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в Черноморском порту. Продукцию должны были отправить зерновым коридором еще 2 месяца назад.

Агропродукция предназначалась для Китая.

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