Об этом рассказал командир взвода снайперов "Призраки" Александр с позывным "Призрак", пишет Politeka.net.

«Тактика у них как и была, оборонительная. Там очень эффективная оборона. Есть некоторые изменения…», - сообщил украинский защитник.

Командир взвода снайперов отметил, что владеет большим количеством информации, но в настоящее время не может ее озвучить и подчеркнул, что изменения в тактике россиян в пользу ВСУ.

«Я думаю, что придет время и некоторые наши влиятельные руководители озвучат ее. Она в нашу пользу путем больших потерь для них и, к сожалению, для нас она тоже имеет неприятные аспекты…», - подчеркнул снайпер.

Добавим, в свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне отступают на Запорожском направлении и к югу от Бахмута на Донбассе без возможности вернуть утраченные позиции, потому что нет подкрепления и ротаций в близкий тыл.

"Угрожает серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе. ВСУ 19 июля вели контрнаступление как минимум на трех участках фронта. Везде добились успехов. На кадрах с геолокацией видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки в 10 км юго-западнее Бахмута", – говорится в сводке ISW.

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