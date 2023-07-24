Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт с необычным вариантом приготовления равиоли. Кулинар дала рецепт с яйцом и аппетитной начинкой из сыра рикотта, шпината и копченого лосося, приправленные нежными нотками трюфеля.
Для теста:
- 100–200 г муки семолы
- 100 г пшеничной муки
- 20 г оливкового масла
- 7 желтков
- 1 яйцо
Для начинки равиоли:
- 250 г сыра рикотта
- 50 г пармезана
- 100 г мелко нарезанного копченого лосося
- 150 г шпината
- Трюфель
Приготовление:
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Для приготовления теста на пасту смешайте муку семолу и пшеничную муку (от 100 до 200 г, в зависимости от желаемой консистенции теста). Добавьте оливковое масло, 7 желтков и 1 яйцо. Хорошо замесите тесто и заверните его в пленку. Дайте тесту постоять 2-3 часа, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Пробланшируйте шпинат, затем мелко нарежьте листья. Натрите пармезан на мелкой терке. В большой миске соедините сыр рикотта, мелко нарезанный шпинат и пармезан, тщательно перемешайте. Затем поместите смесь в кондитерский мешок, также добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Раскатайте листы теста до размера 25x25 см.
"Мастер Шеф" подмечает, выдавите начинку из кондитерского мешка в форме круга диаметром 7-8 см на два слоя теста.
Разложите желтки внутри круга с начинкой и добавьте немного трюфеля. Затем накройте начинку еще одним листом теста и аккуратно сформируйте равиоли с помощью рук или кулинарного кольца. Используя вилку, обведите края равиоли по кругу, чтобы удалить воздух изнутри. Уберите лишнее тесто по кругу, используя форму, рассказала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Варите равиоли в кипящей воде в течение 3 минуты.
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