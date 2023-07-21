Украинцам объяснили логику того, почему оккупанты так настоятельно бросаются в бой на некоторых участках фронта.

Есть некоторые участки фронта, где российская армия остервенело защищается, бросается в контратаки и не отходит несмотря на здравый смысл. Это в большей мере происходит на тех участках фронта, где ВСУ удалось прорвать первую линию обороны и выйти ко второй. Россияне пытаются отвоевать назад вот эти вот считанные километры, которые украинской армии удалось деоккупировать. Этому всему есть объяснение, которое не все понимают.

Об этом в эфире своего ютуб-канала рассказал офицер армии обороны Израиля военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, дело в расстоянии от линии фронта до транспортных магистралей.

"Я объясню. Потому что на определенных отрезках фронта расстояние от линии фронта до магистрали транспорта, которая находится в тылу, оно таково, что, если вы продвинетесь буквально несколько километров, вы сможете взять под огневой контроль "Хаймарса" эти транспортные артерии. И россияне это прекрасно понимают. Поэтому там каждый километр приобретает очень большое значение", - говорит Григорий Тамар.

По его словам, в других обстоятельствах этой ситуацией оккупантам можно было бы пренебречь и отойти. Однако, в случае угрозы "Хаймарса", они этого не делают и бросаются в бой, несмотря на большие потери.

"Естественно, если вы будете продвигаться и сможете, допустим, на границе Крымского полуострова поставить те же самые "Хаймарсы", то конечно, условно говоря, половину полуострова вам удастся поставить под огневой контроль", - добавил эксперт.

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