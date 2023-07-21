Капитан запаса Армии Обороны Израиля Григорий Тамар рассказал, что сейчас с Крымским мостом. Об этом эксперт рассказал в интервью Анастасии Федор на "Фабрике новостей".

"Когда пытаются какой-то объект, участок защитить, уберечь исключительно оборонительными методами, всегда в любой обороне можно найти уязвимость, так называемую ахиллесову пяту. Это я вам говорю как человек, который занимался много лет охраной объектов. Это аксиома. И то что рано или поздно у вас появятся технические возможности для того, чтобы нанести поражение по Крымскому мосту - для меня это было совершенно очевидно. И я рискну утверждать, что подобные возможности появились у вас не вчера, и не позавчера, а может быть несколько месяцев назад", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что украинское командование ожидало того момента, который по мнению украинского командования будет самым удачным, своевременным для того, чтобы вывести из игры эту стратегическую транспортную ветку. Была проведена операция, Украина не берет на себя ответственность за нее, но давайте здраво рассуждать, кто это мог быть еще. Это похожий почерк, как у одного ближневосточного государства, которое почти никогда не берет на себя ответственность за подобные акции.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперт раскрыл, когда ВСУ начнут активно наносить удары по Крыму

А еще Politeka писала, что повлияют ли кассетные боеприпасов на ход войны, эксперт оценил возможности

Также Politeka сообщала, что Украина минимизировала свои потери во время контрнаступления