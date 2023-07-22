Капитан запаса Армии Обороны Израиля Григорий Тамар прокомментировал нестабильную ситуацию на фронте. Об этом эксперт рассказал в эфире "Фабрика новостей".

ВСУ, контрнаступление, наступление

"Владение инициативой на поле боя, это основной фактор достижения победы. Невозможно победить в войне не имея инициативы. Около полугода назад в западных СМИ, которые имеют высокий рейтинг доверия, стали наблюдаться публикации, касающиеся оценки сохранности бронетанковых соединений российской армии. Тогда речь шла о том, что у российской армии сохранилось порядка полуторатысяч танков, которые относятся к условно говоря к современным. Имелось ввиду это танки от Т-72 и новее. Сам танк Т-72 имеет массу модификаций. То есть те танки, которые не модифицированы, они безнадежно устарели", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что только 500 танков среди российских считались современными. И поэтому стоял вопрос, почему Россия их не использует на фронте практически. Предполагается, что оккупанты их хранили для более важного дела, а также пытались не использовать их, когда по ним мог отработать Хаймарс. А сейчас россияне пытаются максимально эффективно сбить накал украинского контрнаступления, так как продвижение ВСУ на юге приближает момент взятия силами обороны под огневой контроль сухопутных линий снабжений.

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