Назначенные Россией так называемые "власти Крыма" сообщают об ударе БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.
Движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто. Местные публикуют кадры с места взрыва в Красногвардейском районе Крыма.
В крымском поселке Октябрьском сообщают о взрывах на нефтебазе и военном аэродроме.
В телеграм-каналх сообщают, что по предварительным данным, в Крыму был прилёт в аэродром и нефтебазу в Октябрьском под Симферополем. Сообщается о детонации и пожаре. Однако, официально информации об этом, по состоянию на 11:20, не поступало.
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Кроме того, жители Симферополя сообщают о сильном пожаре.
Местные рассказывают, что горит, судя по всему, жилой дом в районе улиц Беспалова и Ялтинской. Жители других районов полуострова также сообщают, что им были слышны взрывы.
Официальной информации на данный момент нет.
Так называемые "власти" Крыма заявили, что МВД и ФСБ ищут тех, кто опубликовал кадры прилета предварительно в поселке Октябрьском, где находится крупный аэродром Черноморского флота РФ.
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Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.
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