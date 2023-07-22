Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту - сообщается о взрывах.

Назначенные Россией так называемые "власти Крыма" сообщают об ударе БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

Движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто. Местные публикуют кадры с места взрыва в Красногвардейском районе Крыма.

В крымском поселке Октябрьском сообщают о взрывах на нефтебазе и военном аэродроме.

В телеграм-каналх сообщают, что по предварительным данным, в Крыму был прилёт в аэродром и нефтебазу в Октябрьском под Симферополем. Сообщается о детонации и пожаре. Однако, официально информации об этом, по состоянию на 11:20, не поступало.

Кроме того, жители Симферополя сообщают о сильном пожаре.

Местные рассказывают, что горит, судя по всему, жилой дом в районе улиц Беспалова и Ялтинской. Жители других районов полуострова также сообщают, что им были слышны взрывы.

Официальной информации на данный момент нет.

Так называемые "власти" Крыма заявили, что МВД и ФСБ ищут тех, кто опубликовал кадры прилета предварительно в поселке Октябрьском, где находится крупный аэродром Черноморского флота РФ.

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