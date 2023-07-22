Так называемые "власти" временно оккупированного Крыма заявили об эвакуации.

Назначенный оккупантами крымский «губернатор» Сергей Аксенов сообщил о взрыве на складе боеприпасов после атаки беспилотника.

По его словам, в результате атаки беспилотника в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов.

Он добавил, что готовится эвакуация местного населения в радиусе пяти километров, они будут эвакуированы в пункты временного размещения.

Оккупанты пришут, что остановлено движение на Крымской железной дороге.

Ранее местные жители сообщали о пожаре на ж/д станции Элеваторная в Октябрьском.

Напомним, в крымском поселке Октябрьском сообщали о взрывах на нефтебазе и военном аэродроме.

В телеграм-каналх сообщают, что по предварительным данным, в Крыму был прилёт в аэродром и нефтебазу в Октябрьском под Симферополем. Сообщается о детонации и пожаре. Однако, официально информации об этом, по состоянию на 11:20, не поступало.

Кроме того, жители Симферополя сообщают о сильном пожаре.

Местные жители рассказывают, что горел, судя по всему, жилой дом в районе улиц Беспалова и Ялтинской. Жители других районов полуострова также сообщают, что им были слышны взрывы.

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Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.

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