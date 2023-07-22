В частности, в россСМИ сообщают о смерти военкора пропагандистского издания "РИА Новости" Ростислава Журавлева.
Пропагандиста ликвидировали во время обстреле в районе населенного пункта Пятихатки.
Также оккупанты сообщают о том, что ранения получили фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский, корреспондент пропагандистского СМИ «Известий» Роман Польшаков и оператор российского телеканала "Дмитрий Шиков".
У всех пострадавших, сообщают российские телеграм-каналы, осколочные ранения.
Также под обстрел сегодня попали топ-пропагандисты рф "ТАСС" и "ВГТРК".
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Министерство обороны рф сообщает, что Журавлев скончался от ранений якобы в результате разрыва кассетного боеприпаса, однако никаких подтверждений этому нет.
Официальной информации со стороны Минобороны Украины или бойцов ВСУ не было.
Напомним, эвакуация объявлена в Крыму после серии взрывов: остановлена железная дорога.
Назначенный оккупантами крымский «губернатор» Сергей Аксенов сообщил о взрыве на складе боеприпасов после атаки беспилотника.
По его словам, в результате атаки беспилотника в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов.
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Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.
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