В частности, в россСМИ сообщают о смерти военкора пропагандистского издания "РИА Новости" Ростислава Журавлева.

Пропагандиста ликвидировали во время обстреле в районе населенного пункта Пятихатки.

Также оккупанты сообщают о том, что ранения получили фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский, корреспондент пропагандистского СМИ «Известий» Роман Польшаков и оператор российского телеканала "Дмитрий Шиков".

У всех пострадавших, сообщают российские телеграм-каналы, осколочные ранения.

Также под обстрел сегодня попали топ-пропагандисты рф "ТАСС" и "ВГТРК".

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Четверо российских пропагандистов попали под обстрел,

Министерство обороны рф сообщает, что Журавлев скончался от ранений якобы в результате разрыва кассетного боеприпаса, однако никаких подтверждений этому нет.

Официальной информации со стороны Минобороны Украины или бойцов ВСУ не было.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, эвакуация объявлена в Крыму после серии взрывов: остановлена железная дорога.

Назначенный оккупантами крымский «губернатор» Сергей Аксенов сообщил о взрыве на складе боеприпасов после атаки беспилотника.

Эвакуация объявлена в Крыму

По его словам, в результате атаки беспилотника в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов.

Последние новости Украины:

Движение по Крымскому мосту остановлено, на полуострове гремят взрывы: кадры и первые детали.

Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.

Кроме того, Politeka.net писала о конфликте Путина и Лукашенко.