Военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, как россияне бросают резервы на передовой, о продвижении украинских войск на некоторых позициях за последние сутки и провел анализ текущих боев.

«Движение тяжелое, нелегкое, мы выполняем все возможные действия, они требуют серьезных усилий, чтобы проломить систему обороны. Там карта на карте лежит минных полей, сложное продвижение. Но потом на первой линии обороны и при подходе к Старомлиновке уже пойдет к легче, проломив основные позиции.

Они сейчас подтянули достаточное количество в район Бахмута и в район Луганского и Донецкого фронта, подтянули стратегические резервы, начинают их уже жечь для того, чтобы остановить наше продвижение. Однако переменные бои будут происходить вдоль всей линии фронта, они происходят сейчас в районе Угледара» - делится эксперт.

Он также подметил, россияне хотят сберечь силы на случай прорыва на запорожском направлениях, ведь если там никого не будет, тогда фронт реально может посыпаться. Однако сейчас в целом ситуация обострилась на отдельных участках, в особенности на Лиманском и Купянском направлениях.

Ранее Свитан добавил, что россияне пытаются выйти на лучшие оборонительные рубежи. Но ВСУ не должны позволить им это сделать, хотя это будет зависить от обеих армий. Ведь если где-то убрать резервы, то вторая начнет давить в этом месте. Поэтому данный "танец" совершают обе вооруженные группировки.

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