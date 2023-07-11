Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в новой сводке рассказал, как продвигается украинское наступление.

"Основные все движения, основные боевые действия будут проходить на Запорожском и Херсонском направлении. Задача зайти в Крым, уже по какому маршруту и по какому замыслу — это уже будет зависеть от Залужного. И когда — здесь тоже очень важно понять, есть смысл или нет смысла ждать, допустим, те же кассетные боеприпасы, заход тех же самолетов, ну и не хватает вертолетов", — заявил Роман Свитан.

По его словам, если будет возможность, ВСУ могут несколько недель подождать, пока подойдет достаточное количество боеприпасов, чтобы не тратить свои резервы.

"Мы сейчас до сих пор стратегические резервы бережем, и делаем правильно, то есть Залужный в этом смысле делает правильно, истончает, стачивает войска противника. Причём стачивание проходит не только в районе Запорожского фронта. Как раз на Донецком и Луганском направлениях чем занимается Сырский, он перетягивает туда войска россиян, и там их пытаются уничтожить", — подчеркнул эксперт.

Крім того, Роман Світан пояснив, що наразі ЗСУ не планують стратегічних проривів ні на Бахмутському, ні на Луганському напрямку, оскільки ми активно працюємо на Херсонському і Запорізькому напрямках. Водночас на Донецькому напрямку є лише дві перспективні цілі — просування по висотах в напрямку Горлівки, а також рух на Донецьк.

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