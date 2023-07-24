Люди погибли в результате обрушения крыши спортивного зала средней школы.

Трагедия, всколыхнувшая Китай, произошла в городе Цицикар на северо-востоке страны, сообщают местные СМИ .

На момент аварии в спортзале находились 19 человек. Известно, что четырем людям удалось выбраться из-под завалов.

По данным государственных СМИ, последнего попавшего в ловушку человека нашли в 10 утра в понедельник утром и объявили мертвым. Итак, на данный момент известно об 11 жертвах.

В момент трагедии в спортзале тренировалась женская волейбольная команда.

Расследование инцидента продолжается.

По некоторым данным, причиной обрушения мог быть неправильно поставленный строительный материал под названием перлит, оставшийся на крыше спортзала во время строительных работ на соседнем здании.

В Сети появились кадры с места трагедии, где можно увидеть страшные последствия обвала крыши.

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