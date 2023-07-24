Военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации в Крыму. Специалист поделился своим мнением на собственном канале.
"Уже вторую неделю в Крыму горят переполненные россиянами склады. Они ж почему их переполнили, с одной стороны они пытаются и готовятся к уничтожению Крымского моста и поэтому напичкали Крым большим количеством боеприпасов, потому что предполагают, что Крым будет в оперативном окружении и нужно будет защищаться. И этих боеприпасов большое количество на переполненных складах. А что такое переполненные склады? Это если в одной ячейке должно стоять 10 ящиков военной снаряги, туда ставят не 10 а 100", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что когда туда попадает беспилотник, они все сразу гореть и взрываться, в результате чего весь склад выгорает. Поэтому Украина пользуется этим переполнением складов, которые горят как спички. И при этом оккупантам приходится прятать их очень далеко от фронта, ведь Украина получила сначала Хаймарсы, а теперь и британские ракеты. Взрывы на складах будут продолжаться, пока все российские склады в Крыму не будут уничтожены полностью.
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