Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом котлет, подходящих для каждого, даже если не есть мясо и поститься. По словам Литвиновой, данный вариант поможет разнообразить не только завтрак.

Для приготовления постных котлет из грибов понадобятся следующие ингредиенты:

Шампиньоны - 500 г

Репчатый лук - 150 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Растительное масло - 50 мл

Панировочные сухари - 40 г

Крахмал - 1 столовая ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Черный перец - по вкусу

А вот как приготовить этот восхитительный деликатес:

Начните с того, что отварите шампиньоны, а затем дайте им хорошо стечь лишней жидкости. После этого пропустите их через мясорубку вместе с репчатым луком и чесноком, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте в полученную массу крахмал и панировочные сухари для того, чтобы котлеты стали более плотными и сочными. Также приправьте солью и черным перцем по своему вкусу. "Мастер Шеф" Литвинова также добавляет, тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, и сформируйте котлетки.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

После жарки выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Наслаждайтесь невероятно вкусными грибными котлетами, которые станут настоящим украшением вашего стола даже во время поста, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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