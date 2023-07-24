На месте обрушения моста в Закарпатской области работают спасатели, полиция и другие экстренные службы.

В понедельник, 24 июля, в 19.00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Мост протяженностью ориентировочно 30 м между пгт Тересва и с. Бедевля Тячевского района обрушился в момент, когда по нему ехали автомобили.

Сообщается, что в результате обвала в реку Тересва упали два транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. По предварительной информации, травмированы пять человек, среди них двое детей — пострадавших госпитализировали в Тячевскую районную больницу.

Также в ГСЧС предупредили, что сообщение по автомобильной дороге национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" приостановлено.

Добавим, вечером 24 июля Украину всколыхнула новая страшная атака окупантов. Россияне ударили кассетными боеприпасами по берегу водоема в Константиновке Донецкой области, где отдыхали люди. По предварительным данным, 8 гражданских получили ранения, подтверждена гибель ребенка.

Как сообщили в ОВА, около 19 часов оккупанты открыли огонь из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Среди раненых четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок был в тяжелом состоянии — к сожалению, спасти его не удалось.

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