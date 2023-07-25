По уточненным данным по состоянию на 07:00, во время вчерашнего обстрела Константиновки два человека погибли, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Донецкой ОВО Павла Кириленко.
Среди погибших 10-летний мальчик, он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Семь человек получили ранения, в том числе четверо детей – девочки 5-ти, 11-ти и 12-ти лет и 12-летний мальчик.
«Один ребенок среди раненых – тяжелый, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное», - сообщил Кириленко.
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Страшный обстрел произошел вчера около 19 часов. Рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди.
«Били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами – именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника". Очередное преступление россиян против гражданского населения, совершенное умышленно, хладнокровно и цинично», - подчеркнул Павел Кириленко.
Родителей еще раз призвали вывезти детей из опасной зоны.
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