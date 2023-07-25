Украинские защитники выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают и сами бойцы, и в Генштабе ВСУ.

Так, спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что украинские защитники продолжают наступление севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - отметил Ковалев.

Также оккупанты безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, добавил он.

Боец «Бахмутский демон», который ведет свой телеграмм-канал, в свою очередь рассказал о потерях оккупантов.

По его словам, враг действительно был отброшен возле Андреевки. Некоторым оккупантам удалось сбежать, а некоторые не смогут вернуться домой даже в черном пакете.

«…Некоторых по кускам разбросало, есть тела, полностью черные, как уголь, лежат, потому что горели после работы нашей арты. Местами есть пополнение обменного фонда. Никто не останавливается, потому что здесь воняет так, что грех останавливаться», - отметил «Бахмутский демон».

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

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