Силы обороны Украины продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях, ведут наступательные операции и стараются закрепиться на достигнутых позициях. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, который проанализировал ситуацию на фронте за прошедшие сутки.

Сейчас ВСУ активно применяют артиллерию, чтобы наносить удары по обнаруженным объектам противника, и в то же время, предпринимают контрмеры для противодействия огневой мощи противника.

«Купянское и Лиманское направление остается самым сложным, продолжаются бои южнее Масютовки и в Серебрянском лесничестве. У оккупантов главная задача выйти на нижнюю часть территории, чтобы попытаться рассечь нашу группировку. Но здесь много обстоятельств, пришло артиллерийское усиление, продвижения у оккупантов нет, его локализовали. Уже понесли потери личного состава, им негде особо где развернуть технику» - делится эксперт, подмечая, что так ВСУ загонит врага в ловушку по местности.

Ранее эксперт проинформировал, у Украины нет ракет, которые могли бы достать вражескую дистанцию и украинской авиации не приходилось бы входить в зону ПВО противника. Они же не подлетают к крайней точке действия ПВО, чтобы ракетами их можно было достать.

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