Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как проявили себя кассетные боеприпас. Об этом специалист поделился на своем канале.

"Да, конечно используются. Кстати, уже Вашингтон пост написала, что на Бахмутском направлении были применены боеприпасы, что привело к отходу российских с тех позиций, которые они обороняли. Я вам уже приводил пример эффективности, послевоенная статистика, она дает разные цифры. Например зенитная артиллерия тратила в годы Второй мировой войны, чтобы сбить один самолет, тратила три тысячи боеприпасов. Вьетнамская война показала, что кассетный и осколочно-фугасный боеприпас расходовались в соотношении один к восьми. То есть, на один кассетный боеприпас надо было потратить восемь осколочно-фугасных. Вот вам и эффективность", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что кассетный боеприпас создает сплошную зону поражения во время выстрела. Укрыться от данного типа оружия очень тяжело. Плюс большое количество субэлементов дает возможность поразить больше площадь и задеть всех солдат, кто бы где не укрылся от него. Поэтому эффективность огромная у него и не даром Россия поднимает целую волну из-за их использовании.

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