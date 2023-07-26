Этот дрон представляет серьезную угрозу, поскольку его использование связано с силами артиллерии противника. По мнению военного эксперта Олега Жданова, украинской противовоздушной обороне необходимо обращать особое внимание не только на "Ланцеты", но и на разведывательные дроны "Орлан-10".

"Орлан-10" используется оккупантами с самого начала агрессии против Украины. Эти дроны играют ключевую роль в ударно-огневых комплексах, таких как "Торнадо", передавая координаты целей и обеспечивая точность огневых ударов артиллерии.

"Самое страшное для нас то, что этот дрон создан для ударно-огневого комплекса, связанного с артиллерией. О ни передают координаты, цели и корректируют огонь. То есть если появился дрон – будет огневой налет".

Также эксперт прокомментировал возможность перехватывать вражескую авиацию в Черном море. Об этом специалист рассказал в новой сводке на своем канале.

Дело в том, что самолеты ж не выходят в международное воздушное пространство. У них рубеж пуска ракет находится в зоне прикрытия российской ПВО. Они могут даже не вылетать из воздушного пространства Крыма. В любом случае, они не покидают зону прикрытия своих систем ПВО.

Последние новости Украины:

Напомним, продолжаем отбивать атаки: оккупантов начали загонять в угол сразу на двух направлениях, детали

А еще Politeka сообщала, что какая эффективность кассетных боеприпасов на фронте, эксперт ответил

Также Politeka писала, что и это законно: оккупанты загнали себя в ловушку в Черном море после обстрелов