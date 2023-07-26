Российские войска не оставляют попыток убить и покалечить как можно больше мирных украинцев.

Так, в результате новых обстрелов Херсонщины погибли два человека, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Еще два человека ранены.

Как сообщают правоохранители, вражеские войска снова атаковали Бериславский, Каховский и Херсонский районы.

«По жилым кварталам мирных населенных пунктов били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА», - рассказали в полиции Херсонщины.

Кроме того, российские войска совершили авиаудары по территории сельскохозяйственного предприятия в пгт Казачье Каховского района, повреждено оборудование.

В результате артиллерийского обстрела оккупантами села Токаревка Дарьевской общины на собственном подворье погиб 72-летний мужчина.

В городе Берислав во время вражеских артиллерийских обстрелов ранен 69-летний местный житель.

А в Херсоне под удар российской армии попали районы, расположенные вдоль берега – повреждены жилые дома.

«Ночью военные России осуществили артиллерийский обстрел пгт Антоновка. Снаряд попал в дом, в результате взрыва погибла 78-летняя женщина, ее 84-летний муж получил минно-взрывную травму и ссадины», - сообщили в полиции о последствиях ужасного ночного удара.

В прокуратуре области сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Стали известны последствия ночной атаки вражеских дронов.

Также сообщалось, что Украину жестоко атакуют другие "Шахеды", уже не иранские.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиян эпически разгромили на важнейших позициях.