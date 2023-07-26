На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в различных районах, включая северо-западнее от Орехово-Василовки, южнее от Ивановского и западнее от Клещеевки. Об этом во время прямого эфира рассказал военный эксперт Олег Жданов, анализируя ситуацию на фронте.

«Мы фактически освободили Андреевку и продвинулись в районе Курдюмовки тоже значительно, правый флаг, южная окраина Бахмута – имеем успех, его развиваем. Освобождение Клещеевки, как говорилось, успех нескольких суток, это было планировано. Сначала не подтвердили у нас, раньше сообщили российские военкоры» - делится эксперт.

Касательно Купянского направления, были зафиксированы авиаудары вблизи Тернов, Ольшаны и Кисловки, а также противник произвел обстрел более 5 населенных пунктов Харьковской области с использованием артиллерийских и минометных снарядов.

«В направлении Соледара продвинемся и сможем перерезать трассу, это срезает полностью выступ. Пока что можем на Купянском и Лиманском направлениях, только наблюдать за действиями наших войск, ждать результатов».

Также по словам Жданова, украинской противовоздушной обороне необходимо обращать особое внимание не только на "Ланцеты", но и на разведывательные дроны "Орлан-10". Этот дрон представляет серьезную угрозу, поскольку его использование связано с силами артиллерии противника.

Эти дроны играют ключевую роль в ударно-огневых комплексах, передавая координаты целей и обеспечивая точность огневых ударов артиллерии.

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