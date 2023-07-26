Украинские вооруженные силы продолжают наступление и освобождение страны, стремясь вытеснить врага. Однако, на пути к успеху возникли определенные трудности, так как российские войска хорошо подготовились к противостоянию. Эту ситуацию обсудил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в интервью для 24 Канала.

«Наши ресурсы до сих пор ограничены, по некоторым параметрам мы не вышли на нужный уровень в сравнении с российскими войсками. На семь-восемь русской артиллерии – у нас один выстрел, как ранее говорил Сырский. Если говорят, что могло бы быть быстрее? Но это при условии, если бы мы имели эффективную технику для разминирования. Авиация для закрытия неба и дальнобойные средства поражения крайне необходимы.

На момент контрнаступления мы получили только 15% военной техники для разминирования, об этом сообщалось публично. Поэтому быстро быть не может. Мы не будем кавалерией идти на танки. К тому же, враг всегда может выставить большую численность живой силы, не зря они ввели поправки в закон о призывном возрасте. Там он будет до тридцати лет теперь» - делится эксперт, касательно вопроса медленного продвижения ВСУ.

На данный момент известно, что мы фактически освободили Андреевку и продвинулись в районе Курдюмовки тоже значительно, правый флаг, южная окраина Бахмута – имеем успех, его развиваем. Освобождение Клещеевки, как говорилось, успех нескольких суток, это было планировано.

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