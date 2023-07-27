Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как работает ВСУ на Луганском направлении и хватает ли там артиллерии. Об этом специалист поделился в своем видео.
"В нашей войне артиллерии мало не бывает. Я еще не слышал не разу, чтобы кто-то сказал, что артиллерии достаточно и спасибо, больше не надо. Нет, все говорят дайте больше артиллерии и больше боеприпасов", - сообщил эксперт.
Специалист добавил, что он уверен, что на Луганском фронте работают Хаймарсы и уничтожают противника на всю глубину проникновения снарядов. Но не стоит забывать, что враг тоже учится и уже научился бороться с ракетами, которые использует Хаймарс.
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Как оказывается, возле вражеских целей россияне ставят РЭБ и из-за этого американская ракета сбивается с курса. Поэтому ракета попадает в цель, но уже не с такой точностью, как заявлено изначально. Это не массовое явление, но где у них есть такие средства и они успевают их включить, используется такое противодействие.
"И второй вариант, я сегодня говорил в военной обстановке, они отводят районы сосредоточения войск на глубину 90-100 километров. Вот то что я сегодня вспоминал об оперативной группе первой танковой армии, она находится в четырехчасовой готовности", - добавил эксперт.
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