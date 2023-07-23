Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему тяжело сбивать С-300. Специалист поделился комментарием на своем канале.

"Они баллистические и единственное, что они могут - это корректировать свою траекторию. И кстати, это одна из причин, почему они являются несбиваемыми. Дело в том, что С-300 по наземным целям применяется до 100 километров. Они могут работать по координатам или по GPS, которую россияне устраивают в эти ракеты. Соответственно, 100 километров со сверхзвуковой скоростью эта ракета пролетает за несколько минут, даже секунд. Вот харьковчане писали, что 40-50 секунд от момента фиксации пуска до взрыва в Харькове. Вот и все, это ответ на вопрос, они ставят в 20 км от границы комплексы С-300 так, чтобы наша артиллерия туда не достала и обстреливают Харьков", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что за такой короткий диапазон времени засечь пуск, обработать данные, рассчитать точку встречи и все остальное, чтобы перехватить вражескую ракету, практически невозможно. Поэтому Израиль и США сейчас разрабатывают такие системы, как Железный купол, чтобы сбивать подобные цели. Сейчас они уже тестируют такие системы, которые могли бы отрабатывать цели на минимальных дистанциях.

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