Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ изменили тактику на фронте. Об этом эксперт рассказал в свежей сводке на своем канале.

"Мы изменили формат нашего контрнаступления на данный момент. Мы не стали биться головой об стену, а наоборот сбавили темпы и переформатировали и сейчас фактически идет этап подготовительных операций и формирования плацдарма для масштабного контрнаступления. Оно будет и никуда не денется. И я так понимаю судя по заявлениям президента, будет в ближайшее время. Должно ли оно сподвигнуть наших партнеров на передачу нам большего количества вооружений или более мощных систем? Да должно, на это тоже мы, думаю, рассчитываем. И они тоже это видят, что не по собственной вине мы затянули со сроками начала контрнаступления, а именно из-за них, потому что так медленно нам поставлялось вооружение", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что как можно увидеть, Украина получила неполный объем заявленной помощи на текущий момент. И из-за этого Украина столкнулась с такими проблемами, как Россия за девять месяцев спокойно смогла подготовить оборонительные линии. Теперь силам обороны необходимо прорывать полосу в десять километров, что является стимулом для союзников по передаче ВСУ нового вооружения.

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