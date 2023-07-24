Военный эксперт Олег Жданов рассказал о текущей ситуации на фронте и поделился своим мнением по поводу будущего продвижения украинских войск, сделав некий прогноз. В ближайшее время Украина собирается провести масштабное движение войск, ведь обещанное контрнаступление будет набирать силу, считает эксперт.

Стратегия контрнаступления была изменена, и сейчас идут подготовительные операции для формирования плацдарма, с последующим проведением масштабного контрнаступления. По словам Жданова, это контрнаступление будет произведено в ближайшее время, и увидим мы активное движение войск.

Эксперт отметил, что текущее медленное продвижение войск стимулирует западных партнеров Украины предоставлять больше и мощнее вооружение.

"Движение войск ускорится, теперь надо прорывать полосу, которую они (оккупанты) подготовили. Это стимул для наших партнеров, у них нет пути назад, они сделали ставку на нашу победу, они не могут проиграть в этой войне" -делится эксперт.

Также эксперт высказался о работе нашей ПВО: "Они вообще не стоят на месте. Они выдвигаются в указанный район, у них уже есть сектор обзора, они знают куда смотреть, разворачивают свою станцию, смотрят и как только боевая работа закончилась, тут же сворачиваются и уезжают".

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