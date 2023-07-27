Военный эксперт, полковник ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении и как это повлияет на сам Донецк.

В районе Донецкой области украинские вооруженные силы (ВСУ) продолжают оказывать давление на село Старомайорское. Об этом высказался военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Если ВСУ прорвутся и захватят это населенное пункт, то они выйдут на оперативное пространство, и российским войскам придется удерживать линию обороны уже от Донецка до Волновахи и Мариуполя" - делится эксперт.

По всей видимости, российские силы планируют удерживать Мариуполь, так как эта линия обороны для них является ключевой.

Кроме того, для оккупантов есть опасность окружения областного центра Донецка со стороны Авдеевки.

"Речь идет о трассе с Авдеевки на Донецк, а затем на Марьинку. Это такие малые тиски", - заключает эксперт.

Отметим, касательно Купянского направления, были зафиксированы авиаудары вблизи Тернов, Ольшаны и Кисловки, а также противник произвел обстрел более 5 населенных пунктов Харьковской области с использованием артиллерийских и минометных снарядов.

В направлении Соледара продвинемся и сможем перерезать трассу, это срезает полностью выступ.

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