Наступление ведет к тому, что мы перекроем с юга движение и на Горловку, считает военный эксперт.

Наша контрразведка начала активно работать, за короткое время уже третью сотню корректировщиков берут. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

«Под Бахмутом у нас не движение на окружение, мы сейчас двигаемся вообще не так, как некоторые заявляли сутки назад. Андреевка – это вообще на юг, смотрите за картами. Мы движемся от Бахмута в сторону Горловки. И вот движение, оно довольно-таки перспективное.

Наступление ведет к тому, что мы перекроем с юга движение и на Горловку, и из Горловки, поднажмем и уже с юга начнем доставать до логистических цепочек, которые ведут в Бахмут. Это ведет к созданию тактической оперативной обстановке, когда россиянам зайти в Бахмут и выйти из него будет намного сложнее.

Там территория вся в высотах и низинах, каждый перепад в 2-3 метра наше командование там активно использует. Мы же в Андреевку даже не заходили, взяли огневой контроль на высотах. Что сделали россияне? Убежали с нее» - делится Свитан.

Если ВСУ прорвутся и захватят Старомайорское, то они выйдут на оперативное пространство, и российским войскам придется удерживать линию обороны уже от Донецка до Волновахи и Мариуполя, также сообщает эксперт.

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