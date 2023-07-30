В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить оладьи из кабачка и кукурузы. Процесс приготовления очень прост, а результат приятно удивит.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

цуккини или кабачок - 600 г

кукуруза консервированная – 400 г

кинза – 30 г

зеленый лук – 30 г

чеснок – 10 г

лук – 80 г

соль – 10 г

перец черный молотый - 2 г

сода - 2 г

яйцо куриное – 1 шт.

мука – 80 г

кукурузная мука – 80 г

масло – 90 г

Для приготовления соуса звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

йогурт - 300 г

кинза или петрушка – 40 г

сок лимона – 15 г

соль – 3 г

Кабачок и лук "Мастер Шеф" Николай Люлько натирает на терке и хорошо отжимает лишний сок. Добавляем тертый чеснок, мелко нарезанный зеленый лучок и кинзу, зернышки кукурузы, муку, яйцо, соду, соль и перец. Хорошо все перемешиваем.

"Мастер Шеф" Николай Люлько обжаривает оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне так, чтобы в середине они дошли до готовности, а снаружи были золотистые.

Чтобы приготовить соус, просто смешиваем йогурт с измельченной зеленью, соком лимона и солью. Подаем вместе с оладьями – и можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф" Николая Люлько:

"Вкусность 😍. Я еще добавляю немного копченого бекона или щеки - невероятно вкусно 😋";

"Как всегда все на высоте🔥 впечатления от видео очень теплые ❤️сплошное удовольствие 😍".

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