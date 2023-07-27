В Украине уже разрабатывают стратегию для нейтрализации завода по производству "Шахедов" на территории России. По словам военного эксперта Романа Свитана, с момента начала строительства завода, украинские разведчики приступили к разработке планов его уничтожения.

Разведывательные службы уже определили местоположение завода и занялись подготовкой беспилотных устройств, которые будут использоваться для его уничтожения. Завод, на котором производится военное оборудование, представляет особую ценность для противника, и уничтожение его станет важной задачей для Украины.

"Они уже начинают строить те беспилотники. Но завод не будет работать так, как хочется россиянам. Для нас это может быть даже хорошо, если они переносят производство на свою территорию, нам просто легче будет добраться" - высказался эксперт.

Свитан также добавил, успешное выполнение этой операции позволит существенно ослабить противника, но потребует точного планирования и координации.

Также эксперт сообщил, наше наступление ведет к тому, что мы перекроем с юга движение и на Горловку, и из Горловки, поднажмем и уже с юга начнем доставать до логистических цепочек, которые ведут в Бахмут. Это ведет к созданию тактической оперативной обстановке, когда россиянам зайти в Бахмут и выйти из него будет намного сложнее.

Последние новости Украины:

Напомним, продолжаем отбивать атаки: оккупантов начали загонять в угол сразу на двух направлениях, детали

А еще Politeka сообщала, что какая эффективность кассетных боеприпасов на фронте, эксперт ответил

Также Politeka писала, что и это законно: оккупанты загнали себя в ловушку в Черном море после обстрелов