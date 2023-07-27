Оккупанты бьют по мирным жителям солнечного украинского края из всех видов вооружения.

Так, за прошедшие сутки населенные пункты Бериславского и Херсонского районов враг обстреливал из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и авиации, беспилотниками пытался повредить объекты жизнеобеспечения.

Авиаудар по школе

Авиаудар по школе

По селу Змиевка Бериславского района русская армия нанесла удары по авиации.

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«В результате взрывов поврежден спортивный зал местной школы, ранее враг тоже обстреливал это учебное заведение, поэтому сейчас оно почти уничтожено», - рассказали в полиции Херсонщины.

На остатки школы, которые зафиксированы на опубликованных фото, больно смотреть.

Школа в Херсонской области, война

Также уничтожены здания и сельхозтехника фермерского хозяйства.

Не оставляет враг в покое и освобожденный украинскими защитниками Херсон. Оккупанты снова атаковали дачные участки прибрежной зоны, район автомобильного моста, микрорайон «Корабел» и центр, повреждена жилая застройка.

После серии попаданий вспыхнули пожары.

Добавим, тем временем воины ССО уничтожили противника и взяли новых пленных на южном направлении.

оккупанты в плену

В плен украинских воинов в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения.

О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

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Также сообщалось, что российская авиабомба разорвалась среди жилых домов в Харьковской области.

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