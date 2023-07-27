Оккупанты бьют по мирным жителям солнечного украинского края из всех видов вооружения.

Так, за прошедшие сутки населенные пункты Бериславского и Херсонского районов враг обстреливал из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и авиации, беспилотниками пытался повредить объекты жизнеобеспечения.

По селу Змиевка Бериславского района русская армия нанесла удары по авиации.

«В результате взрывов поврежден спортивный зал местной школы, ранее враг тоже обстреливал это учебное заведение, поэтому сейчас оно почти уничтожено», - рассказали в полиции Херсонщины.

На остатки школы, которые зафиксированы на опубликованных фото, больно смотреть.

Также уничтожены здания и сельхозтехника фермерского хозяйства.

Не оставляет враг в покое и освобожденный украинскими защитниками Херсон. Оккупанты снова атаковали дачные участки прибрежной зоны, район автомобильного моста, микрорайон «Корабел» и центр, повреждена жилая застройка.

После серии попаданий вспыхнули пожары.

Добавим, тем временем воины ССО уничтожили противника и взяли новых пленных на южном направлении.

В плен украинских воинов в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения.

О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

Последние новости Украины:

Оккупанты ударили ракетами с самого утра - известно, куда попали.

Также сообщалось, что российская авиабомба разорвалась среди жилых домов в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ударе "Калибрами" по Одесчине, последствия трагичны.