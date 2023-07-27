Военный эксперт Петр Черник сообщил, как проходит украинское контрнаступление. Об этом специалист рассказал в эфире 24-го канала.

"И тут мы достигли очень больших показателей, ведь за июль месяц уничтожено 688 ствольных артиллерийских установок. Это очень много, ведь штатная бригада, это 72 установки. Это почти 10 бригад. Я уверен, что в июле показатели будут не хуже, а возможно и лучше", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что главное в войне - выиграть логистику. И тут мы потихоньку двигаемся вперед. Но украинцы ждут результатов прямо сейчас, а мы не может бросать под танки тысячи солдат, как это делал генерал Жуков. И это очень сложная работа, которая сейчас выполняется, поэтому нужно запастись терпением.

Эксперт добавил, что на текущий момент сейчас довольно интересная ситуация происходит на восточном плацдарме. Там стратегической точкой является Бахмут, который взяли россияне. Поэтому там нужно уничтожить россиян или взять их в плен, ведь это было бы еще лучше.

Поэтому оккупанты в срочном порядке создали давление на Купянском направлении. Таким образом они считают, что Украина снимет силы и средства, чтобы закрыть там проблему и не наступать на Бахмут.

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