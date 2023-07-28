В последнее время россияне увеличили количество обстрелов и атак сразу в нескольких районах.

Несмотря на попытки россиян наступать по всей линии фронта и намерения продавить нашу оборону, ВСУ начинают движение в стороне Бахмута, Марьинки и Авдеевки, продвигаясь по высотам возле населенных пунктов.

Данной информацией поделился военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

«Недавно в Орехово было несколько атак, из-под Орехово в Роботино. Там было несколько успешных атак – зацепились за одну, за вторую линию траншей и дальше развиваем это наступление. Наступаем с введением дополнительных ресурсов, конечно россияне максимально противодействуют, уже подтянули авиацию, артиллерию, технику. Поэтому, вполне ожидаемо, и идут такие жесткие бои в районе Работино, южнее Орехово.

Также мы уже в районе Старомайорского, но в последнее время россияне увеличили количество обстрелов и атак в районе Донецка, на Авдеевку и Марьинку Пытаются обойти Авдеевку очень большое количество средств брошено как раз, ведь хотят компенсировать свои ошибки в районе Бахмута» - высказался эксперт.

По его словам, по высотам Андреевки, Курдюмовки и других ВСУ уже движутся в сторону Горловки, достаем артиллерией и продолжаем движение, хотя оккупанты пытаются наступать от Купянска до Кременной.

Ранее эксперт высказывался о контрнаступлении, ВСУ могут сразу же освободить Запорожскую АЭС. Также силы обороны могут зайти в Донецк, который находится у линии фронта, что приведет к масштабным проблемам в российском обществе.

Поэтому Украина имеет много механизмов и разных сценариев, что тупик не образуется и пусть мы не движемся быстро, мы продолжаем идти к целям

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