Военный эксперт Роман Свитан сообщил, как Украина использует кассетные боеприпасы. Об этом специалист рассказал у себя на телеканале во время сводки.

"Кассетные боеприпасы увеличивают боевую нагрузку на российские войска, которую мы можем с одного выстрела практически на порядок увеличить. Где-то 1 к 10, если удар идет по ровной поверхности, по открытым оборонным укреплениям, по движению российских войск, по легкой броне, тогда снаряд эффективно работает. То есть, кассетный боеприпас выполняет свою задачу довольно успешно и сейчас на всей линии фронта, а не только на Бахмутском", - рассказал специалист.

При этом эксперт добавил, что также кассетные боеприпасы используются на Купянском направлении. Но на Бахмутском направлении самая интенсивная работа артиллерии, поэтому там больше всего уничтожение противника, в том числе из-за кассетных боеприпасов, что стало причиной их бегства из некоторых населенных пунктов. И сейчас официальные украинские спикеры уже подтверждают об их применении на фронте, поэтому можно подтвердить эффективность использования кассетных боеприпасов, которые передали США в последних пакетах военной помощи.

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