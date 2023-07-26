Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на фронте. Об этом специалист рассказал на своем канале.

"Общее состояние дел на Донецком фронте, там где мы двигаемся. А мы двигаемся на двух локациях - Времеевский выступ и в районе Бахмута. И Андреевка, и Клещеевка, и в сторону Курдюмовки - по этому направлению идет постоянная работа наших войск уже третий месяц. Третий месяц мы занимаем высоты, выдавливаем россиян с близлежащих территорий, создаем условия для уничтожения максимального количества российских войск в районе Бахмута", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что при этом в самом Бахмуте россияне остаются. После того, как ВСУ займут все необходимые высоты, фронт на 20-30 километров будет полностью под огневым контролем Украины. При этом оккупантам нужно будет выбирать из двух зол - оставаться и погибать там или отходить в сторону Попасной. Именно этого добиваются наши тактические командиры такими действиями от противника. И тут дело не в населенных пунктах, ведь ка задача стоит перед ВСУ по высотам, которые находятся за пределами населенных пунктов. А сами населенные пункты находятся обычно в низинах, поэтому силы обороны занимают сами высоты.

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