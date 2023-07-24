Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как обстоит ситуация на Бахмутском направлении. Об этом специалист сообщил на своем канале.

"Севернее Бахмута, как мы мы съели всю российскую оборону. То, что они хотели двигаться в сторону Славянска. Мы сейчас оборону просто разьедаем, иногда тактическими атаками, иногда контратаками. Снесем этот выступ как времеевский виступ, вот все что севернее Бахмута будет зачищено от россиян, а вот только потом нужно будет заниматься - зачисткой в прямом смысле. Сейчас мы будем просто уничтожать российский гарнизон с помощью артиллерии там, где мы находимся", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что когда будет полностью зачищен север Бахмута, дальше будем двигаться по трассе со Славянска на Дебальцево и начнем уже окружать Бахмут в районе Красной Горы. Там россиянам нужно будет уходить, так как получаются котлы и оперативное окружение для них. Наступать оккупанты в данном регионе не могут, потому что очень сильно провисли фланги. Тем временем ВСУ понадобиться несколько недель, чтобы уничтожить всю группировку россиян на северном фланге Бахмута. А сам город будет освобождаться уже в августе вместе с движением на Запорожском фронте.

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