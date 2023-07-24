Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как обстоит ситуация на Бахмутском направлении. Об этом специалист сообщил на своем канале.

Бахмут, город-крепость

"Севернее Бахмута, как мы мы съели всю российскую оборону. То, что они хотели двигаться в сторону Славянска. Мы сейчас оборону просто разьедаем, иногда тактическими атаками, иногда контратаками. Снесем этот выступ как времеевский виступ, вот все что севернее Бахмута будет зачищено от россиян, а вот только потом нужно будет заниматься - зачисткой в прямом смысле. Сейчас мы будем просто уничтожать российский гарнизон с помощью артиллерии там, где мы находимся", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что когда будет полностью зачищен север Бахмута, дальше будем двигаться по трассе со Славянска на Дебальцево и начнем уже окружать Бахмут в районе Красной Горы. Там россиянам нужно будет уходить, так как получаются котлы и оперативное окружение для них. Наступать оккупанты в данном регионе не могут, потому что очень сильно провисли фланги. Тем временем ВСУ понадобиться несколько недель, чтобы уничтожить всю группировку россиян на северном фланге Бахмута. А сам город будет освобождаться уже в августе вместе с движением на Запорожском фронте.

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