Как стало недавно известно, заместитель министра обороны, Маляр, также привела определенные данные о ходе боевых действий. По её словам, во время наступления Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении потери составляли в 8 раз меньше, чем у российских сил, находившихся в обороне.
Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный эксперт, прокомментировал информацию о потерях нашей армии.
Также стало известно, что на Юге разница составила 5,5 - настолько потери ВСУ меньше, чем у россиян. Такие результаты несомненно важно знать, учитывая, что во многих войнах атакующая сторона обычно сталкивается с гораздо более значительными потерями, чем защищающаяся сторона, так как последняя обладает преимуществами обороны.
«Мы научились воевать таким образом, что еще и громим обороняющегося противника с большим в технике и в живой силе. Вот такой парадокс получается. Это очень важно для нас, ведь у нас меньшее количество ресурсов» - добавляет эксперт.
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Ранее эксперт также предложил вспомнить, что происходило в Киеве, когда в россии узнали о прибытии Пэтриотов. Тогда полетели в украинскую сторону "Искандеры", "Кинжалы", которые пытались пробить оборону и показать, что их ракеты лучше американских систем защиты.
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