Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом кексов, которые заменят скучные рыбные котлеты, которые так сильно не любят есть дети. По словам кулинара, такой вариант блюда им понравится больше, к тому же, в рецепте можно экспериментировать.

Рецепт рыбно-креветочных маффинов по рецепту "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:

Ингредиенты:

500 г рыбы Минтай

150 г креветок

100 г моцареллы

1 шт. яйцо

120 г лука порея

15 г масла Гхи (или другого животного масла)

50 г белого хлеба

15 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Промочите хлеб белого хлеба в оливковом масле или масле Гхи, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Пассеруйте лук порея на слабом огне в растопленном масле до мягкости и аромата.

Используя мясорубку, измельчите рыбу Минтай, пропущенный через хлеб и пассерованный лук.

Отделите хвостики от креветок, они будут использоваться для украшения маффинов (но вы можете их опустить, если не хотите использовать креветки в декорации). Измельчите оставшиеся части креветок и добавьте их в рыбный фарш.

"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, посолите и поперчите фарш по своему вкусу. Затем добавьте одно яйцо и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Разделите приготовленный фарш на формочки для маффинов. На вершину каждого маффина положите по одной креветке и посыпьте моцареллой для дополнительной ароматичности.

Выпекайте маффины в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 20 минут, пока они не станут золотистыми и хорошо пропеченными, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

После готовности, дайте маффинам немного остыть, затем можно приступать к угощению!

Приятного аппетита! Эти рыбно-креветочные маффины станут отличным вариантом для разнообразного перекуса или закуски на праздничном столе, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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