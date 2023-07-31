Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом кексов, которые заменят скучные рыбные котлеты, которые так сильно не любят есть дети. По словам кулинара, такой вариант блюда им понравится больше, к тому же, в рецепте можно экспериментировать.
Рецепт рыбно-креветочных маффинов по рецепту "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:
Ингредиенты:
- 500 г рыбы Минтай
- 150 г креветок
- 100 г моцареллы
- 1 шт. яйцо
- 120 г лука порея
- 15 г масла Гхи (или другого животного масла)
- 50 г белого хлеба
- 15 мл оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
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Промочите хлеб белого хлеба в оливковом масле или масле Гхи, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Пассеруйте лук порея на слабом огне в растопленном масле до мягкости и аромата.
Используя мясорубку, измельчите рыбу Минтай, пропущенный через хлеб и пассерованный лук.
Отделите хвостики от креветок, они будут использоваться для украшения маффинов (но вы можете их опустить, если не хотите использовать креветки в декорации). Измельчите оставшиеся части креветок и добавьте их в рыбный фарш.
"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, посолите и поперчите фарш по своему вкусу. Затем добавьте одно яйцо и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Разделите приготовленный фарш на формочки для маффинов. На вершину каждого маффина положите по одной креветке и посыпьте моцареллой для дополнительной ароматичности.
Выпекайте маффины в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 20 минут, пока они не станут золотистыми и хорошо пропеченными, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
После готовности, дайте маффинам немного остыть, затем можно приступать к угощению!
Приятного аппетита! Эти рыбно-креветочные маффины станут отличным вариантом для разнообразного перекуса или закуски на праздничном столе, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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