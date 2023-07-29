Противник продолжает активные обстрелы, особенно на Лиманском, Купянском и Авдеевском направлениях, однако у нас есть свой успех.

Вражеские силы на Сватовском направлении стягивают свои основные войска, рассчитывая на успех, который они считают большим прорывом, основываясь на небольшом успехе в районе Кармазиновки. Олег Жданов, бывший офицер Генштаба и военный эксперт, рассказал детальнее о нарастающей напряженности.

Кантемировская дивизия, являющаяся бронированным кулаком всей группировки войск Российской Федерации, была брошена в атаку.

Противник смог продвинуться на расстояние до 4 километров в тыл обороны украинских сил, однако Вооруженные Силы Украины смогли организовать контратаку и успешно отбили занятые противником позиции.

«Противних продолжает активные обстрелы, особенно на Лиманском, Купянском и Авдеевском направлениях. На Авдеевском и Марьинском направлениях чуть меньше была боевых действий, а вот на других точках стало тяжелее» - подмечает эксперт.

В то же время, на Бахмутском направлении, украинские вооруженные силы прорвались в населенный пункт Курдюмовка, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Этот населенный пункт является последним рубежом перед активным окружением города Бахмута.

Как стало недавно известно, заместитель министра обороны, Маляр, также привела определенные данные о ходе боевых действий. По её словам, во время наступления Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении потери составляли в 8 раз меньше, чем у российских сил, находившихся в обороне.

Также стало известно, что на Юге разница составила 5,5 - настолько потери ВСУ меньше, чем у россиян.

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