В настоящее время вырисовываются два основных направления и третье возможное в будущем.

Военные операции украинских защитников в рамках контрнаступления продолжают свой постепенный прогресс вперед. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, рассказал об этом "24 каналу". Он указал на три возможных направления продвижения вооруженных сил.

Свитан сообщил, что освобождение Старомайорского свидетельствует о том, что украинские военные уже приближаются к первой линии обороны российских оккупантов или, возможно, уже достигли её.

В настоящее время вырисовываются два основных направления на Азовском побережье: одно идет из-под Орехового в сторону Токмака и Мелитополя, а другое из-под Великой Новоселки на Старомлиновку. Движение украинских сил зависит от дальнейших тактических задач и действий военного командования.

"Хорошая картина здесь вырисовывается. Есть два направления. Но может быть даже третье" - делится экспер. Говоря о последнем направлении, он уточнил:

От Каховского водохранилища, где территория уже подсыхает и старые дороги становятся проходимыми.

Мы также писали, в Британской разведке сообщили, что в последнее время рф использует новые К-52, и это может стать большой проблемой для Украины, ведь оккупанты модернизировали свою технику.

Эксперт в свою очередь подметил, что это станет небольшой проблемой для систем наших зенитно-ракетных комплексов, К-52 или К-52м будут одинаковой целью, как предыдущие на 10 км дальности. Единственное, что они начали использовать новую ракету с дальностью до 15 километров наведений.

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