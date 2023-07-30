Ситуация на фронте меняется постоянно, в данный момент ВСУ закрепляют успехи на нескольких направлениях. После нескольких операций оккупанты также могут оказаться в окружении на одном из направлений.

Сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

«В районе Старомайорского мы зашли на основную линию обороны россиян, и тоже самое мы выполнили в районе Работино, двигаемся южнее в направлении на Токмак. Западнее Роботино уходим на юго-восток с обходом некоторых линий обороны и обходом высот. Подрезаем россиян, там некоторые части россиян, можно сказать, могут попасть в серьезное окружение. Это те, которые северо-восточнее Работино.

Они там до сих пор находятся и пытаются как-то удерживать линянии обороны. Чем важно зайти в окопы и дальше двигаться на восток или на запад – подрезаешь и окружаешь всех, кто из россиян тем остался» - делится эксперт.

По мнению эксперта, перехватить модернизированные вертолеты рф не будет проблемой при определенных условиях, однако полностью бы проблем удалось бы избежать при наличии всей необходимой нам авиации. В этой есть другая проблема у ВСУ – это недостаток некоторых модификаций и некоторых позиций техники.

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