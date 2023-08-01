Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом Наполеона, который можно попробовать сразу в двух видах. Если его подавать сразу — он будет сухим, а если постоит несколько часов — станет мокрым, делится кулинар Литвинова.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Ингредиенты для крема:

  • 1200 мл молока
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 3 желтка
  • 50 г пшеничной муки
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 120 г белого шоколада
  • 10 г ванильного сахара

Ингредиенты для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 200 г пшеничной муки
  • 50 мл пива
  • Щепотка соли

Приготовление:

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Подготовьте крем: разогрейте молоко на плите. В миске смешайте 2 белка и 3 желтка, добавьте сахар, ванильный сахар, муку и крахмал, затем влейте немного горячего молока и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Когда молоко закипит, аккуратно добавьте эту смесь, постоянно помешивая, и доведите до загустения. Затем добавьте белый шоколад, закройте крем пищевой пленкой и оставьте остывать.

Приготовьте тесто: смешайте муку, соль и на терке натрите холодное масло, периодически обмакивая его в муку. Затем добавьте пиво и замесите тесто, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Сформируйте из теста рулет и нарежьте кружочками, посыпая их немного мукой. Поместите кружочки в холодильник на час.

Разогрейте духовку и выпекайте коржи из теста в течение 5-7 минут.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приступайте к сборке торта: положите пергамент на доску, выложите на него крем и придавите коржи формой. Повторяйте процесс, слоями выкладывая крем и коржи до конца. Крема лучше добавить побольше, чтобы торт не был сухим. Посыпьте верх торта крошкой из обрезков коржей.

Также можно попробовать приготовить торт с карамелью или полить карамелью сверху при подаче, рекомендует "Мастер Шеф" Литвинова.

Поставьте торт в морозилку на 1 час.

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