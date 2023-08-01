Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом Наполеона, который можно попробовать сразу в двух видах. Если его подавать сразу — он будет сухим, а если постоит несколько часов — станет мокрым, делится кулинар Литвинова.
Ингредиенты для крема:
- 1200 мл молока
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 3 желтка
- 50 г пшеничной муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 120 г белого шоколада
- 10 г ванильного сахара
Ингредиенты для теста:
- 200 г сливочного масла
- 200 г пшеничной муки
- 50 мл пива
- Щепотка соли
Приготовление:
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Подготовьте крем: разогрейте молоко на плите. В миске смешайте 2 белка и 3 желтка, добавьте сахар, ванильный сахар, муку и крахмал, затем влейте немного горячего молока и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Когда молоко закипит, аккуратно добавьте эту смесь, постоянно помешивая, и доведите до загустения. Затем добавьте белый шоколад, закройте крем пищевой пленкой и оставьте остывать.
Приготовьте тесто: смешайте муку, соль и на терке натрите холодное масло, периодически обмакивая его в муку. Затем добавьте пиво и замесите тесто, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Сформируйте из теста рулет и нарежьте кружочками, посыпая их немного мукой. Поместите кружочки в холодильник на час.
Разогрейте духовку и выпекайте коржи из теста в течение 5-7 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приступайте к сборке торта: положите пергамент на доску, выложите на него крем и придавите коржи формой. Повторяйте процесс, слоями выкладывая крем и коржи до конца. Крема лучше добавить побольше, чтобы торт не был сухим. Посыпьте верх торта крошкой из обрезков коржей.
Также можно попробовать приготовить торт с карамелью или полить карамелью сверху при подаче, рекомендует "Мастер Шеф" Литвинова.
Поставьте торт в морозилку на 1 час.
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