Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом Наполеона, который можно попробовать сразу в двух видах. Если его подавать сразу — он будет сухим, а если постоит несколько часов — станет мокрым, делится кулинар Литвинова.

Ингредиенты для крема:

1200 мл молока

150 г сахара

2 яйца

3 желтка

50 г пшеничной муки

40 г кукурузного крахмала

120 г белого шоколада

10 г ванильного сахара

Ингредиенты для теста:

200 г сливочного масла

200 г пшеничной муки

50 мл пива

Щепотка соли

Приготовление:

Подготовьте крем: разогрейте молоко на плите. В миске смешайте 2 белка и 3 желтка, добавьте сахар, ванильный сахар, муку и крахмал, затем влейте немного горячего молока и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Когда молоко закипит, аккуратно добавьте эту смесь, постоянно помешивая, и доведите до загустения. Затем добавьте белый шоколад, закройте крем пищевой пленкой и оставьте остывать.

Приготовьте тесто: смешайте муку, соль и на терке натрите холодное масло, периодически обмакивая его в муку. Затем добавьте пиво и замесите тесто, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Сформируйте из теста рулет и нарежьте кружочками, посыпая их немного мукой. Поместите кружочки в холодильник на час.

Разогрейте духовку и выпекайте коржи из теста в течение 5-7 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приступайте к сборке торта: положите пергамент на доску, выложите на него крем и придавите коржи формой. Повторяйте процесс, слоями выкладывая крем и коржи до конца. Крема лучше добавить побольше, чтобы торт не был сухим. Посыпьте верх торта крошкой из обрезков коржей.

Также можно попробовать приготовить торт с карамелью или полить карамелью сверху при подаче, рекомендует "Мастер Шеф" Литвинова.

Поставьте торт в морозилку на 1 час.

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