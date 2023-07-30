Мы проходим первую линии обороны рф на Запорожском направлении, за которой уже нет минных полей, которые были до нее. То есть, между первой и второй линиями обороны нет их, ведь вторая линия нужна в качестве укрепления первой. Об этом сообщил полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

война, подбитая техника, фронт

«Они же по своим минным полям туда-сюда носиться не будут, поэтому мы, можно сказать, провели определенные действия для вскрытия обороны противника. И дальше в зависимости от принятия решений, будут введены стратегические резервы, тогда можно говорить о дальнейшем движении уже через линию обороны.

Это в двух местах, расстояние около сотни километров, то есть, получится вот такой квадрат сто на сто Запорожского фронта до Азовского побережья, с которого россиянам придется выходить. Ведь если мы будем двигаться, до двигаться параллельно. По одному направлению Орехово-Токмак и по второму, из-под Великой Новоселовки и Старомайорского в сторону Старомлиновки в направлении Азовского побережья» - делится эксперт.

Он добавил, такие движения позволят взять врага в оперативное окружение после начала прорыва по данному «квадрату».

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Эксперт также отметил, что на эту летнюю наступательную кампанию мы не получим средств для того, чтобы выполнить полностью задачу уничтожения российской армии и выхода на госграницу — самолетов и дальнобойных ракет.

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