Восточная часть страны продолжает оставаться целью вражеских атак и наступлений. Информация от Генштаба свидетельствует о неудачных попытках противника провести штурм и продвинуться на Марьинском и Лиманском направлениях.
Военный эксперт Олег Жданов провел анализ ключевых событий, произошедших в Украине и мире за 29 июля. Он обратил особое внимание на события, связанные с контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.
На Марьинском направлении силы обороны активно сопротивляются наступлению российских войск вблизи города Марьинка. В ходе попыток наступать, противник применил авиационные удары в районе Красногоровки и произвел обстрелы более 15 населенных пунктов.
Тем временем, украинские вооруженные силы активно продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах.
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"Обойдя Уружайное, мы можем двигаться на Старомлиновку, а Старомлиновка как раз на линии обороны. Там осталось 4,5 км до основной линии. Закрепляемся на достигнутых рубежах Бердянского направления" - добавляет эксперт.
По словам эксперта, самая сложная ситуация для сил обороны Украины складывается на Купянско-Лиманском направлении, где противник начал наступательную операцию.
"Сейчас противник пытается продолжать наступательные действия, в частности в районе населенного пункта Надежда и в районе Новоегоровки", — заявил Олег Жданов.
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