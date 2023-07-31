Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Об этом специалист рассказал в своей сводке.

"А что мы делаем? Думаете, мы просто наблюдаем за гарнизоном в Бахмуте? Нет, там идет планомерное огневое воздействие с поражением противника в самом городе. Любые передвижения колон, даже одиночных машин иногда накрываются огнем по возможности", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что вторым моментом в данной ситуации является то, что россиян расстреливают в Бахмуте в том случае, если есть такая необходимость. Иногда нет смысла гоняться за отдельными подразделениями в городе, если главная задача окружить Бахмут.

Такие действия намного эффективнее и противник будет вынужден будет уйти сам через огневой коридор или после окружения Бахмута россияне будут сдаваться в плен. Ведь он не долго сможет продержаться в окружении без поддержки.

Поэтому все зависит от целесообразности и наличия сил и средств, которые есть у сил обороны Украины. Если будет поставлена задача добить гарнизон Бахмута, то украинская артиллерия это сделает. Сейчас она работает по мере необходимости и выполняет те задачи, которые перед ней поставлены.

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