Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал наступление россиян на Луганском направлении. Об этом специалист рассказал в интервью АпострофТВ.

"Там главное стратегическое задание обох генеральных штабов, нашего и россиян, это растянуть резервы противника. И да, россияне пытаются давить всеми силами и создать определенные угрозы на линии фронту для того, чтобы мы начали перекидывать туда оперативные, а еще лучше на их взгляд, и стратегические резервы. Но мы пока что ведем оборонную операцию без использования. Да, нам тяжело, да они имеют частичный успех, но вообще фронт держиться и оборонная операция проводится", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что для россиян самые тяжелые направления - это Бердянский и Запорожские направления. Тут две ключевые битвы происходят - Старомайорское и Приютное. Эти населенные пункты имеют значения в плане дальнейшего успеха сил обороны для поиска точки прорыва фронта на юге.

Специалист также рассказал о кассетных боеприпасах. Как он отметил, данное средство хорошо подходит для уничтожения пехоты противника, не бронированной и легкобронированной техники.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам объяснили новый план оккупантов и результаты наступления под Авдеевкой

Также Politeka писала, что у нас уже был пролог: Залужный намекнул на новый этап в наступлении ВСУ против рф

А еще Politeka сообщала, что попробовали пробиться: у ВСУ появилось новое направление для прорыва, уже есть первый успех