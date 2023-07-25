Военный эксперт Олег Жданов рассказал об авиации, которую получила Украина. Об этом специалист сообщил во время сводки на своем канале.

"Ключевое слово тут советские самолеты. Это вооружение Польша, Словакия и другие страны передали Украине. Танки тоже самое, это они получили от Советского союза. И соответственно, так как Советского союза нет, не у кого спрашивать. Вот по модернизации да, Россия, как правопреемница, сохранила производства и занимается этим. Кстати, Россия никого не допустила к модернизации своей авиации. И Словакия, и Польша, перегоняла эти машины в Россию и там на базовом предприятии модернизировались. Так как вмешательство в конструктив - это нарушение авторских прав", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что а то что Польша и Словакия передали Украине самолеты Советского союза, то у него уже нельзя спросить, против он или нет. Поэтому они перешли в их собственность после 91-го года. Иногда такой вариант оговаривается в контрактах, когда какая-то страна прописывает условие, что вооружение переходит в ее полную собственность. И тогда право передачи техники переходить от правообладателя к покупателю и не нужно в таком случае спрашивать.

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