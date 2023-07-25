Военный эксперт Олег Жданов рассказал об авиации, которую получила Украина. Об этом специалист сообщил во время сводки на своем канале.

авиация, ВСУ, самолет

"Ключевое слово тут советские самолеты. Это вооружение Польша, Словакия и другие страны передали Украине. Танки тоже самое, это они получили от Советского союза. И соответственно, так как Советского союза нет, не у кого спрашивать. Вот по модернизации да, Россия, как правопреемница, сохранила производства и занимается этим. Кстати, Россия никого не допустила к модернизации своей авиации. И Словакия, и Польша, перегоняла эти машины в Россию и там на базовом предприятии модернизировались. Так как вмешательство в конструктив - это нарушение авторских прав", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что а то что Польша и Словакия передали Украине самолеты Советского союза, то у него уже нельзя спросить, против он или нет. Поэтому они перешли в их собственность после 91-го года. Иногда такой вариант оговаривается в контрактах, когда какая-то страна прописывает условие, что вооружение переходит в ее полную собственность. И тогда право передачи техники переходить от правообладателя к покупателю и не нужно в таком случае спрашивать.

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Авиация, штурмовик, ВСУ

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