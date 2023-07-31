Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию в Таганроге. Об этом специалист рассказал на Фабрике новостей.
"Это очень интересная вещь в плане того, как Россия это подает. Только что я читал заяву губернатора Ростовской области. Он говорит о том, что работали средства ПВО российского", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что мы видим, что российская сторона демонстрирует и говорит, что это были ракеты для зенитно-ракетных комплексов. Поэтому есть вопрос, по чему работало ПВО, если по Таганрогу прилетели ракеты ЗРК.
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Возможно ПВО что-то увидело в Таганроге и отработало, поэтому их ракеты в итоге и прилетели обратно на город. Ибо у них версии разнятся, так как с одной стороны они говорят, что ракеты сбили, которые якобы летели из Украины, С200, которых с 2013 года уже нет на вооружении Украины.
С другой стороны они говорят, что ракеты прилетели и демонстрируют фото и видео результата обстрела. Поэтому есть версия, что это такая криворукая работа российского ПВО. Или, возможно, это неудачные старты их ракет или другие причины. Такое уже было неоднократно в Белгородской области и других местах. Это все было зафиксировано.
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